Aereo russo caduto, Toto Cutugno: «Sono sconvolto, dovevo andare in Siria con il coro»

Toto Cutugno ha rischiato di trovarsi a bordo dell’aereo militare russo precipitato nel Mar Nero. A raccontarlo è stato proprio il cantante. «Sono sconvolto da questa tragedia, anche perché un mese fa – ha spiegato – hanno contattato il mio manager per invitarmi in Siria ed esibirmi nello stesso spettacolo, proprio il 29 dicembre. Probabilmente saremmo dovuti andare a Mosca e partire da lì, avevamo già un altro impegno in calendario e abbiamo dovuto rinunciare. Il destino forse ha voluto così».

TOTO CUTUGNO E L’AEREO MILITARE RUSSO PRECIPITATO: «IL CORO MI AVEVA INVITATO»

A bordo del velivolo c’erano anche 64 membri del celebre Coro dell’Armata Rossa, con il quale Toto Cutugno aveva collaborato diverse volte. «Ho tanti ricordi – ha detto ancora il cantante – con il coro dell’esercito russo, il più bello risale a quando li ho invitati al Festival di Sanremo nel 2013, in occasione del Premio alla carriera, erano felici di cantare con me. Avevamo altri progetti insieme, cantavano ‘L’Italiano’ in un modo pazzesco, a Sanremo già durante le prove la loro esecuzione era perfetta, non una virgola fuori posto. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie, erano delle persone stupende».

Toto Cutugno ha parlato della tragedia anche sul suo profilo Facebook: « Purtroppo e per fortuna – ha scritto – ho rinunciato perché avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie Dio…».

