George Michael è morto. L’ex cantante degli ‘Wham!’, diventato celebre negli anni ottanta, è scomparso nel giorno di Natale. Come scrive la BBC, George Michael è deceduto a casa sua in modo pacifico. Il suo vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou.

GEORGE MICHAEL MORTO

George Michael è morto a 53 anni. Il 2016, che si era aperto con la scomparsa di David Bowie, registra una nuova grande perdita nel mondo della musica. Il mondo del pop perde con la morte di George Michael una delle sue stelle più famose. Il cantante divenne famoso negli anni ’80, quando fondo’ con Andrew Ridgeley proprio gli ‘Wham!’, gruppo cult del periodo. Proseguì poi una brillante carriera solista che l’ha portato a vendere più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. George Michael ha goduto di grande popolarità anche da solista, dopo l’esperienza degli ‘Wham!’, con successi come ‘Wake me up before you go-go’, ‘Careless Whisper’, ‘Young guns (Go for it)’ e ‘Freedom’. Ha vinto numerosi Grammy e American Music Awards. Ha duettato con altri grandi artisti come Aretha Franklin, Ray Charles e Luciano Pavarotti.

GEORGE MICHAEL MORTO IN CASA A LONDRA

La notizia della morte di George Michael è stata confermata dall’addetto stampa, che ha spiegato come per il momento non verranno forniti ulteriori dettagli sulla morte del cantante. Il suo staff ha affermato che «è morto serenamente in casa sua». I soccorsi, come riferito ancora dalla Bbc, sono arrivati nell’abitazione nel primo pomeriggio. La polizia ha precisato che «non ci sono circostanze sospette» legate alla morte dell’artista. Geroge Michael era nato nel nord di Londra, nel distretto di East Finchley il 25 giugno 1963 da padre greco-cipriota e madre inglese. «È con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento», recita il comunicato.

Alla notizia della morte immediato è stato il cordoglio del mondo della musica. «Ho perso un caro amico, l’anima più gentile e generosa e un artista geniale», ha scritto Elton John su Instagram. «Addio amico mio! Un altro grande artista ci lascia”, ha invece twittato Madonna. “Il mio cuore è spezzato. George è stato un genio musicale e sono grata di averlo conosciuto», ha scritto Liza Minelli su Facebook.