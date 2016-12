L’attentatore di Berlino Anis Amri ai poliziotti: «Non ho documenti, ma sono calabrese»

«Non ho documento, ma sono calabrese». Sono le parole pronunciate dall’attentatore di Berlino Anis Amri nella notte tra giovedì e venerdì ai poliziotti in piazza I Maggio a Sesto San Giovanni (Milano) pochi istanti prima della sparatoria in cui ha perso la vita. A raccontarlo è stato uno dei due agenti che hanno fermato il ricercato tunisino per un normale controllo, Christian Movio, 36 anni, rimasto ferito da un colpo di proiettile alla spalla.

ANIS AMRI AI POLIZIOTTI: «SONO DI REGGIO CALABRIA»

«Continuava a dire che era di Reggio Calabria e che non aveva documenti, che li aveva lasciati da qualche parte», ha detto il capopattuglia. Scrive Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera:

Alle 3.08, Christian Movio, 36 anni, e l’agente in prova Luca Scatà, 29 anni, poliziotti della volante del commissariato di Sesto, scendono dalla macchina: «Buonasera, hai un documento?». «Non ce l’ho», risponde Amri. «Da dove vieni?». «Sono calabrese», farfuglia il terrorista. Gli agenti seguono il protocollo: «Svuota le tasche e lo zaino e poggia tutto sulla macchina». Amri non sembra insofferente («era assolutamente tranquillo», ricorda Roberto Guida, dirigente del commissariato di Sesto): mentre armeggia, però, afferra una pistola.

Poi gli spari. Scrive Francesco Viviano su Repubblica:

A quel punto Anis Amri, invitato a svuotare lo zainetto, ha infilato la mano dentro il suo bagaglio e ha estratto la pistola con la quale ha cominciato a sparare ferendo alla spalla Christian Movio. A quel punto l’altro agente, Luca Scatà, che era a qualche metro di distanza dal tunisino, ha premuto il grilletto della sua pistola d’ordinanza e lo ha ferito mortalmente. Amri si è accasciato sull’asfalto ma non è morto all’istante, hanno detto i due poliziotti che nel frattempo avevano dato l’allarme alla loro centrale operativa, chiedendo rinforzi che sono arrivati subito dopo. Nello zainetto Anis Amri non aveva nulla di particolare: uno spazzolino, un dentifricio e un sapone da barba. Durante la fuga dalla Germania verso l’Italia si era disfatto anche del suo telefonino.

(Foto di copertina da archivio Ansa. Credit: Daniele Bennati / B&V / dpa)