Anis Amri, l’attentatore di Berlino ucciso a Sesto San Giovanni in una sparatoria con la polizia, ha postato un video in rete mentre scappava dalla Germania. Qui, il luogo dove è stato girato. Curiosa la tempistica. Nella clip Anis dice di esser ancora vivo, presubilmente si tratta del mattino dopo l’attentato. E sempre a Berlino.

REPORT: Amaq (ISIS news agency) claims Berlin attack suspect pledged support to ISIS in video pic.twitter.com/SrEylnDeLP — Kai (@Kai_16388) 23 dicembre 2016

Due minuti e quarantadue secondi – spiega Marta Serafini per il Corriere - il video è stato postato sui canali Telegram dell’Isis.

Nel filmato Amri presta giuramento al Califfo Abu Bakr Al Baghdadi. Poi, dopo aver dichiarato il suo nome di battaglia «Abu al-Baraa al-Tunsi», promette: «Il mio messaggio è ai crociati che bombardano i musulmani ogni giorno, in nome di Dio noi arriveremo a macellarvi, porci». Il filmato è stato diffuso da Amaq News, voce in rete del Califfato.