L’allarme di Paolo Berdini: «Metropolitana a rischio chiusura in primavera» | VIDEO

L’assessore all’Urbanistica di Roma Paolo Berdini giovedì 22 dicembre è stato ospite di Otto e Mezzo su La7. Nella sua lunga intervista ha detto che se il governo non darà al comune di Roma i soldi necessari per la manutenzione straordinaria della metropolitiana, le linee A e B rischiano la chiusura in primavera.

Berdini – «Dico una notiziola di non poco conto. Se non facciamo manutenzione straordinaria alla metropolitana A e B, le uniche che abbiamo perché la C ce n’è solo un pezzo, le metropolitane rischiano la chiusura per problemi di sicurezza. Facendo un patto forse il governo capisce» R – Quanto tempo abbiamo? Quando chiude? Berdini – «A primavera»

Berdini ha parlato degli artriti avuti con Virginia Raggi in particolare il progetto del nuovo stadio della Roma, già approvato dalla giunta di Ignazio Marino e non amato affatto ddall’urbanista.

