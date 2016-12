Cosa sta succedendo a Malta dove hanno dirottato un aereo

aggiornamento 12,42 – Aereo dirottato a Malta: Il dirottatore ha sostenuto di esser un militante pro-Gheddafi e si è detto disposto a rilasciare tutti i passeggeri se le sue richieste saranno soddisfatte. Il Times of Malta riporta queste ultime indiscrezioni ma non sono ancora note al pubblico le richieste fatte dal dirottatore. Nel mentre i voli dello scalo maltese sono stati cancellati o dirottati fino a nuovo avviso. Attualmente gli aerei Ryanair e Lufthansa sono ancora sul piazzale .Nove voli sono già stati dirottati a Catania. Dieci voli sarebbero dovuti partire nelle prossime due ore. I passeggeri in attesa sono spostati verso l’esterno della struttura. Sarebbe uno il dirottatore a bordo del veivolo

aggiornamento 12,38 – Aereo dirottato a Malta: L’Airbus A320 della Afriqiyah Airways dirottato su Malta con a bordo 118 persone (111 passeggeri e 7 di equipaggio) è circondato da militari e membri delle forze speciali maltesi. Lo riferisce la Bbc online.

AEREO DIROTTATO MALTA: CHE SUCCEDE

Un volo interno della Libia è stato dirottato a Malta ed è atterrato sull’isola. A riferirlo il quotidiano Times of Malta, spiegando che si tratta di un volo di Afriqiyah Airways con 118 persone a bordo.

Su Twitter il premier maltese, Joseph Muscat, ha commentato: “Sono stato informato di una potenziale situazione di dirottamento di un volo interno della Libia verso Malta. Siamo pronti a operazioni di sicurezza ed emergenza”. Secondo Times of Malta, l’aereo copriva la tratta da Sebha a Tripoli e due dirottatori hanno minacciato di far esplodere una bomba.