Concorso in abuso d’ufficio per conflitto d’interessi: questo il rischio che corre la sindaca di Roma Virginia Raggi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in un pezzo a firma di Fiorenza Sarzanini, Raggi non solo rischia per la nomina di Renato Marra a responsabile del Turismo del Campidoglio ma anche per quella di Salvatore Romeo a capo della segreteria. E ora il sospetto dei pm è che qualcuno abbia informato l’entourage della pentastellata sulla presenza di cimici pronte a intercettare in Campidoglio.

Riporta il Corriere:

In quello stesso periodo qualcuno avrebbe avvertito Marra che c’erano intercettazioni in corso. E la notizia sarebbe stata veicolata fino alla sindaca. Sono i giorni segnati dalle polemiche per il ruolo dell’assessore all’Ambiente Paola Muraro e per le dimissioni degli altri assessori. Le indiscrezioni provenienti dal Comune danno per scontato che qualcuno tra i componenti della giunta possa finire sotto inchiesta. Il 30 settembre il giornalista portoghese Frederico De Carvalho pubblica su Twitter la foto di Raggi sul tetto del Campidoglio mentre chiacchiera con un uomo. Si tratta di Romeo, che spiega: era «una pausa per mangiare un panino all’ora di pranzo e godere una vista spettacolare». In realtà già allora venne fuori il sospetto che potessero aver voluto parlare di argomenti riservati senza essere ascoltati.

Proprio in quel periodo le «pressioni» interne al Movimento 5 Stelle perché Raggi cambiasse i componenti del suo staff sono fortissime. E nelle telefonate coperte da omissis ci sarebbe conferma del ruolo di chiave di Marra per far sì che nessuno fosse spostato, ma anzi per mantenere intatto il proprio potere.

La sindaca ha negato di essere stata ricattata, come invece sostengono alcuni testimoni dell’inchiesta e in particolare l’ex capo dell’avvocatura capitolina Rodolfo Murra. Ma i pochi brogliacci di telefonate resi noti già bastano a dimostrare la determinazione dello stesso Marra a muovere tutte le pedine disponibili, anche condizionando Raggi. Nella relazione trasmessa all’Anac la sindaca prima sostiene di aver deciso «in totale autonomia» spiegando che Raffaele Marra ha dato solo «mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da me assunte». Ma è un tentativo maldestro di negare il conflitto d’interesse visto che subito dopo ammette che c’è stata una «istruttoria svolta dalle strutture competenti ai sensi della disciplina vigente», quindi l’ufficio del Personale diretto proprio da Marra. Quanto basta perché la Procura le chieda di spiegare che cosa è davvero accaduto.