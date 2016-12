Il National Geographic e la copertina con la bambina transgender

Il National Geographic per gennaio 2017 aprirà, per la versione cartacea in inglese, con un approfondimento sulla ricerca gender. In copertina ci sarà l’attivista Avery Jackson, una bambina di 9 anni, transgender. Il numero si intitola Gender Revolution ovvero “Rivoluzione del genere” e uscirà il 27 dicembre in edicola.

La copertina del nuovo National Geographic sulla Gender Revolution è bellissima.

Si fottano i trogloditi medievali. pic.twitter.com/kBY6g65ft0 — Domenico Naso (@domeniconaso) 22 dicembre 2016

NATIONAL GEOGRAPHIC E LA COPERTINA SUL GENDER: POLEMICA DALL’AVVENIRE

All’interno tanti articoli sulla questione di genere: dall’educazione dei bambini fino al fenomeno degli stereotipi. C’è già chi protesta per la scelta del National Geographic. Avery Jackson è una bimba nata sotto il genere maschile. Ha documentato su Youtube la sua transizione di genere. In Italia a protestare è Avvenire che parla di bimbi «sbattuti in prima pagina per la propaganda transgender». Il giornale cattolico precisa che i disturbi della «differenziazione sessuale» sono quelli dei bimbi nati con organi genitali non pienamente sviluppati. Casistica che si verifica per un neonato su cinquemila. Secondo l’Avvenire il giornale scientifico parla di «50 generi che Facebook permette ai suoi utenti di selezionare». «Bisognerebbe avere un approccio medico-scientifico che il National Geographic non ha fatto o, peggio, non ha voluto fare. Ci si troverebbe di fronte ad un’operazione propagandistica bella e buona».