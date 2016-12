C’è un elemento, forte, che rischia di far entrare la strage di Berlino nell’agenda politica italiana: Anis Amri, il tunisino ricercato, è stato 4 anni in carcere in Italia. Precisamente dal 2011 al 2015. Dopo aver scontato la pena ha ricevuto un provvedimento di espulsione dal nostro paese. Peccato però che Anis abbia raggiunto la Germania e non sia tornato in Tunisia. Cosa è successo?

A spiegare meglio la situazione caotica italiana è oggi un articolo del Mattino a firma di Francesco Pacifico:

L’’uomo, un tunisino di 24 anni, sarebbe entrato illegalmente in Europa sbarcando in Italia e avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo che la Repubblica federale tedesca gli avrebbe negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. E in attesa di conferme queste poche informazioni bastano a rilanciare l’’assunto (mai dimostrato) che lega accoglienza a terrorismo e le responsabilità di Paesi colabrodo come Italia e Grecia nel respingere i migranti potenzialmente più pericolosi.

Nella storia di Amri s’intravedono tutti i buchi della legislazione europea e tutti i limiti del sistema sul versante della gestione dei profughi: Amri sarebbe sbarcato in Italia nel 2011, ai primi controlli avrebbe detto di essere minorenne non accompagnato dai genitori, status che rende più difficili i rimpatri e impone al nostro Stato di concedere una tutela. Quindi, come altri clandestini, si è messo in viaggio per la Germania – Paese dove le forze dell’’ordine l’avrebbero fermato e avrebbero scoperto i suoi rapporti con un imam radicale. Ha chiesto l’asilo, ma gli è stato negato perché non proviene da un Paese in guerra. Il che non ha facilitato la sua espulsione perché la Tunisia non ha mai confermato la sua identità.

Le norme che dovrebbero regolare la concessione dello status di rifugiati o i permessi di lavoro sono di difficile applicazione. E non aiutano in questa direzione la crisi economica, la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini e la mancanza di strumenti di controllo. A maggior ragione in Italia dove gli extracomunitari, di fatto, non hanno alcun modo di entrare regolarmente nel nostro Paese: o aderiscono al decreto flussi (che però è ormai una sanatoria mascherata per chi è già da noi) oppure passano il confine e una volta nel nostro territorio fanno richiesta di asilo. Ma non tutti possono farlo.

Le cose si complicano quando chi arriva qui è sprovvisto di documenti: