Una star di Youtube è stata cacciata da un volo della Delta Airlines perché avrebbe «parlato arabo» con sua mamma e diversi amici a brodo dell’aereo. A denunciarlo è il protagonista stesso, Adam Saleh, 22 anni, con tanto di diretta Periscope e video su Twitter.

guarda il video:

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 dicembre 2016

LA DENUNCIA DELLO YOUTUBER ADAM SALEH

Nel video Saleh denuncia come i passeggeri si siano sentiti a disagio per la sua pronuncia in arabo. Lo youtuber, che doveva volare da Londra a New York col suo amico Slim Albaher, è stato scortato fuori dall’aereo.

«Mi stanno sbattendo fuori dall’aereo perché in diversi si sarebbero sentiti a disagio», ha denunciato nella clip. «Delta Airlines sta cacciando una persona semplicemente perché parla arabo». Non è ancora ben chiaro quale sia il reale allontanamento del 22enne dal volo. La compagnia di volo ha precisato in un comunicato che due persone sono state allontanate perché hanno arrecato disturbo a ben 20 ospiti in cabina. La storia sta diventando virale ed è stata ripresa da diversi siti tra cui il Guardian.

«Stiamo conducendo una indagine completa per capire ciò che è accaduto», recita il comunicato. «Noi prendiamo le accuse di discriminazione molto seriamente; i nostri principi etici prevedono di trattare gli altri sempre con rispetto».