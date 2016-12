Ambra Angiolini e la polemica con gli abitanti di Barletta

Ambra Angiolini si trovava a Barletta per uno spettacolo teatrale. Ha scattato una foto del degrado sul lungomare cittadino, carico di rifiuti, scatenando un polverone. “Mi auguro che anche le loro case siano così – ha postato la Angiolini – che loro dentro siano fatti di questo schifo”. Gli abitanti di Barletta però non hanno colto le critiche: e hanno reagito male.

«Speravo ci fosse accordo nel dire basta con questo schifo – ha poi sottolineato l’attrice – invece c’è chi è più preoccupato di come sembrano le cose rispetto a come sono». Il sindaco Pasquale Cascella ha replicato: «La aspettiamo, fa benissimo a tornare da noi in estate. Ma non a controllare, quanto a godersi la città e le sue spiagge».

Intanto, chissà perché, quel tratto indicato da Ambra è stato ripulito pochi giorni. E diverse persone hanno ringraziato Angiolini sui social.

Il primo cittadino di Barletta ha precisato: «Ho dato disposizione perché ci sia un intervento di pulizia di tutte le zone periferiche della città, compresa quella, che rientra in un’area extraurbana. Ricade nella nostra competenza, certo, ma durante l’inverno succedono casi del genere perché non viene usufruita. D’estate questo non accade, perché quel tratto viene costantemente pulito».