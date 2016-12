Come fare lo status colorato su Facebook

Se state iniziando a vedere strani status colorati sulla vostra bacheca Facebook non fatevi prendere dal panico. Facebook sta testando una nuova funzionalità per arricchire (e dare maggiore visibilità) agli status on line.

COME SI FA LO STATUS COLORATO FACEBOOK

Si tratta del “Colored status backgrounds”, ovvero le frasi caratterizzate da un background (sfondo) colorato. Al momento la funzione è accessibile solo da Android, inutile quindi provarla dal desk.

Anche chi ha un pc, o un sistema iOS, potrà vedere il vostro colorato pensiero. Basta entrare sull’app di Facebook premere su “A cosa sto pensando?” e selezionare il campo per l’inserimento del testo. Sotto apparirà la palette di colori dove potete scegliere il vostro stato Facebook colorato. Preparatevi alla fine.