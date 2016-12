Beppe Sala torna a fare il sindaco di Milano. «Le verifiche svolte dai miei legali in queste intense giornate – spiega in un lungo post su Facebook – hanno chiarito sufficientemente il merito dell’indagine e l’inesistenza di altri capi di imputazione». Sala si era autosospeso nei giorni scorsi dopo la notizia di indagini su di lui nella vicenda Expo.

«Io non ho alcun motivo di polemizzare con la magistratura – ha spiegato Sala – di cui rispetto il lavoro, tanto essenziale nel funzionamento di un sistema democratico. Né ho motivo di lamentarmi per le inchieste che riguardano Expo 2015: lo sforzo di trasparenza che è stato compiuto ha aiutato la credibilità internazionale dell’evento. So di aver agito sempre nell’unico interesse di portare Expo 2015 al successo, con tutte le opere pronte il giorno dell’inaugurazione. Come so perfettamente di non aver mai goduto di nulla che non fosse il mio regolare stipendio e di non aver mai utilizzato i miei poteri per favorire qualcuno».

(in copertina foto ANSA / US LISTA BEPPE SALA SINDACO)