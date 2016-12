«No, i Jedi non sono una vera religione»

I Jedi non possono essere una religione riconosciuta. La Charity Commission inglese ha respinto la richiesta di registrazione fatta dal Tempio dell’ordine Jedi di Star Wars, a cui sono affiliate 177 mila persone.

JEDI NON È RELIGIONE

Una delusione, per molti credenti nella Forza. Il loro culto nei guardiani dell’universo, i cavalieri Jedi, protagonisti della saga di Star Wars, è stato bocciato ancora una volta dalle autorità terrestri: anche per l’Inghilterra il jedismo non è una religione. Come racconta The Guardian, l’organismo competente, Charity Commission, ha respinto la richiesta di riconoscimento visto che il culto promosso dal Tempio dell’ordine Jedi non è una religione e non promuove un miglioramento etico e morale ai sensi della legge sulle organizzazioni caritatevoli in Inghilterra e Galles.

L’ORDINE DEL TEMPIO DELL’ORDINE JEDI

Nel recente passato anche la Nuova Zelanda aveva bocciato la richiesta fatta dal Tempio dell’ordine Jedi. L’organizzazione, che esiste quasi esclusivamente sul web, promuove la filosofia della Forza come principio alla base della vita, e rimarca di non esser un semplice consesso di fan di Star Wars. In passato i jedi sono stati indicati come il culto alternativo più popolare del Regno Unito in due censimenti consecutivi, anche se a seguito di una campagna lanciata su internet a inizio 2000. Ora però gli adepti ai cavalieri guardiani dell’universo sono poco meno di 177 mila, circa la metà rispetto ai 339 mila di inizio secolo.