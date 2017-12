Street Fighter V avrà una story mode

Videogame picchiaduro, ingredienti: scegli il personaggio e dattele di santa ragione. Nessuno – o quasi – impegno mentale, nessuna particolare difficoltà o flusso da seguire. Finora: perché gli sviluppatori del più popolare fra i giochi picchiaduro hanno deciso di aggiungere una modalità storia all’ultimo titolo della saga di Street Fighter V – che uscirà fra qualche settimana – come contenuto scaricabile, che sarà in download direttamente da Capcom a partire dal prossimo giugno.

STREET FIGHTER V AVRA’ UNO STORY MODE

“Quando abbiamo annunciato Street Fighter V abbiamo iniziato a ricevere tutti questi feedback da parte dei fan e della stampa. Il mio account Twitter era invaso di persone che dicevano: gli altri giochi di lotta stanno facendo cose abbastanza belle con la modalità storia, voi farete qualcosa in questo senso?”, ha dichiarato Yoshinori Ono, sviluppatore della serie, in un’intervista. Engadget riporta i contenuti della nuova modalità.

La modalità storia di Street Fighter V consentirà oltre un’ora di sequenze cinematiche in game fatte girare dallo stesso motore 3D che spinge il resto del gioco, e non parliamo degli attuali elementi di gameplay. Capcom non ha voluto dire quanto sarà lunga la modalità storia, perché non è ancora finalizzata. Saranno di certo molte ore di contenuti aggiuntivi.



Le novità per i fan sembrano succose.

Non abbiamo mai fatto niente del genere, in termini di tipo di presentazione, ambiente, il tipo di stile che stiamo dando alla modalità storia. Vogliamo che le persone vedano che abbiamo davvero lavorato duro per fornire il contenuto di storia che i fan stanno cercando e che tutti si godranno.

Ulteriore informazione: Capcom sceglie di non distribuire più aggiornamenti “massicci” per Street Fighter V, visto che gli utenti non li acquistano: “Invece di vendere pacchetti di upgrade che alcuni giocatori potrebbero acquistare e che altri invece trascurerebbero, Capcom diffonderà aggiornamenti liberi per tutti”. Allo stesso modo Capcom ha garantito che sarà allestito un Capcom Store da cui scaricare tutti i contenuti aggiuntivi, sbloccabili tramite denaro guadagnato: “Completando tutti i contenuti a giocatore singolo all’inizio, guadagnerete abbastanza denaro per avere il primo personaggio scaricabile senza alcun costo”.